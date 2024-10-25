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Общество

Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетили депутаты областного Собрания

25.10.2024 11:02|ПсковКомментариев: 0

Площадку в Палкинском районе, где ведётся строительство экотехнопарка, посетили депутаты областного Собрания в преддверии проведения парламентского часа, посвящённого организации работы по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Особое внимание депутатского корпуса к этой теме объяснил спикер регионального парламента Александр Котов: «Обращение с ТКО – одна из важнейших проблем, которые влияют на качество жизни людей и на состояние экологии. Депутаты получают  много связанных с этим обращений от своих избирателей. Буквально недавно губернатором было принято решение о замене регионального оператора – тоже не просто так. Этот вопрос мы также контролируем и в рамках своих полномочий оказываем помощь органам исполнительной власти, губернатору, стараясь делать всё, чтобы эта проблема в регионе решалась как можно быстрее».

На стройплощадке депутатов встретили представители заказчика и подрядчика: генеральный директор ООО «Псковэкострой» Валерий Петров и главный инженер компании «РУСТЭКО» Евгений Пузырёв. Сейчас на объекте работает более сотни рабочих и инженерно-технического персонала, 22 единицы техники. По словам специалистов, технологический процесс очень непростой – подобных комплексов ни с технической, ни с финансовой точки зрения в регионе не строилось.  

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался, работают ли на стройке местные субподрядные организации, которые платят налоги в псковский бюджет, на что получил утвердительный ответ. Депутат также уточнил, нет ли задолженностей по выплатам, которые могли бы тормозить работу. Представитель компании-застройщика заверил, что все финансовые обязательства выполняются в срок. Отвечая на вопрос Александра Котова о поставках строительных материалов, главный инженер сообщил, что всё поступает по графику, часть стройматериалов оплачена вперёд, как и значительная часть оборудования.

 

По словам гендиректора компании-заказчика и будущего эксплуатанта объекта Валерия Петрова, мощность экотехнопарка рассчитана на приём ТКО с территории всей Псковской области на 25-летний период.

 «Если из Куньи сюда повезут мусор, это какой же тариф для населения будет из-за логистики?» - попросил разъяснить вопросы тарифообразования вице-спикер Юрий Сорокин. «Это не значит, что грузовики будут свозить сюда мусор напрямую из контейнеров во дворах. Это будет не первичный мусор, а уже частично переработанный»,  - успокоил депутатов специалист.

Врио председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева, также присутствующая на объекте, рассказала, что в районах будут построены мусороперегрузочные станции. Сейчас решается вопрос, на кого будет возложена эта обязанность – на областные власти или на регионального оператора. 

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поднял тему подбора персонала будущего экотехнопрака. «Учитывая дефицит кадров,  подбор сотрудников  правильнее было бы начинать ещё вчера, а сегодня это делать уже просто необходимо», - высказал мнение депутат. Валерий Петров согласился с постановкой вопроса.

 

Депутат Владимир Кузь попросил прокомментировать тему экологической безопасности экотехнопарка, в частности контроля сточных вод. По словам специалистов, проект экотехнопарка предусматривает очистные сооружения в соответствии с экологическими нормами для предотвращения попаданий загрязнений в почву и в воду.

«С вводом в эксплуатацию экотехнопарка система обращения и утилизации ТКО в нашем регионе будет находиться на совершенно другом, современном уровне. Мы планируем избавиться от свалок. Весь мусор будет проходить первичную сортировку, перерабатываться, а захоронению будет подлежать только малая его часть. Основные работы, связанные с земельными работами и фундаментом, завершены. По всем признакам сейчас стройка пойдёт быстрее, и мы очень рассчитываем, что  объект будет сдан в намеченный срок», - прокомментировал посещение стройплощадки Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что губернатор Михаил Ведерников лично контролирует строительство экотехнопарка, находясь в диалоге с депутатским корпусом.

Напомним, объект обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов возводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Подрядчик планирует обеспечить строительную готовность экотехнопарка к концу текущего года, после чего специалисты приступят к пусконаладочным работам.

Теги: #псковское областное собрание #ТКО #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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