Общество

45% псковичей поддерживают введение банковского механизма «второй руки» – опрос

В Госдуму направлен законопроект, согласно которому пожилые и другие социально уязвимые граждане смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения операций (так называемый, механизм «второй руки»). 45% псковичей поддерживают инициативу, противников законопроекта и затруднившихся с его оценкой — 55%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из Пскова.

45% псковичей поддерживают законопроект: «Страховка от мошенников будет не лишней», «Поддерживаю, если сам пенсионер того пожелает». Причем за внедрение механизма «второй руки» чаще высказываются мужчины, чем женщины (50% против 40% соответственно).

Против законопроекта — каждый пятый пскович: «Я считаю более надёжным способом для пожилых людей переводы только лично в отделениях банков под контролем сотрудников», «Как бы это не стало лазейкой для мошенников». Сомневаются граждане и в порядочности доверенных лиц: «Доверенное лицо может быть заинтересовано в том, чтобы эти деньги переводились только на его счет». Чаще отвергают «механизм второй руки» те, кому более 45 лет (26%), среди тех, кто моложе, таких значительно меньше (до 34 лет — 16%, от 35 до 44 лет — 21%). Каждый четвертый гражданин с доходом выше 100 тысяч рублей также высказывается против инициативы, тогда как, к примеру, среди тех, кто получает менее 50 тысяч рублей против только каждый девятый.

Каждый третий пскович затрудняется с оценкой инициативы.