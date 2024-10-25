Общество

Осторожно: газ!

Причиной трагедии в Тамбовской области, где недавно взорвался жилой дом и погибло пять человек, стала утечка газа. Аналогичный случай произошел этим летом в нашем регионе: от взрыва в многоквартирном доме в Опочке пострадало два человека, одного из них спасти не удалось.

Жертвами инцидентов с детонацией бытового газа ежегодно становятся десятники россиян. В чем причина трагедий, кто обязан обеспечивать «газовую безопасность» и что делать, если вы подозреваете утеку газа в доме, узнала Псковская Лента Новостей.

В Псковской области, по данным АО «Газпром газораспределение Псков», более 170 тысяч семей ежедневно пользуются газовыми плитами, водонагревателями, котлами и печами. Как и любой прибор, газовое оборудование имеет свой срок службы и требует, помимо соблюдения правил эксплуатации, регулярного обслуживания.

Кто несет ответственность за газовое оборудование в многоквартирных домах?

«Согласно законодательству, в доме за любую инженерную сеть отвечают собственники», - говорит член общественной палаты региона, председатель правления регионального Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

По его словам, собственники решением общего собрания выбирают обслуживающую организацию (управляющую компанию), которая должна следить за состоянием всех внутридомовых систем, включая газовые. «Управляющая компания заключает договор со специализированной организацией на обслуживание инженерных систем. Это «Газпром газораспределение Псков», если мы говорим об области, или «ГазРесурс» в городе Пскове. Эти организации осуществляют ежегодную проверку по договору и несут всю полноту ответственности за происходящее с внутридомовым газовым оборудованием», - отмечает Алексей Кириллов.

Но все, что находится внутри самой квартиры, - уже зона ответственности собственников жилья. «Они заключают договор со специализированной организацией на обслуживание внутриквартирного газового оборудования: плиты, котла, газовой колонки.

Ежегодно к ним должны приходить специалисты и проверять газовую систему на ее надежность, эффективность, герметичность», - рассказал наш собеседник.

К сожалению, большинство ЧП с газом связанно именно с неисправностью оборудования внутри квартир. «Когда ко мне приходят газовые службы, я требую, чтобы проверили все хорошо. А некоторые собственники их на порог не пускают - говорят, что все замечательно. Более того, пару лет назад фонд капитального ремонта пытался проводить ремонт газового оборудования внутридомовых инженерных систем. Ничего не получилось! Жильцы не пускали их в квартиры. Такое впечатление, что люди не думают о своей безопасности», - отмечает Алексей Кириллов.

По его словам, к тем плачевным последствиям, которые есть, приводит наплевательское отношение людей. «И самовольная работа на этих сетях: во многих случаях была утечка после вмешательства третьих лиц», - сказал эксперт.

Поэтому избежать трагедий поможет только контроль. «Ежегодно специализированная организация должна приходить, в том числе, в квартиры. Управляющая организация должна реагировать на звонки граждан и в ежедневном режиме наблюдать за состоянием общего имущества. Если есть запах газа - собственники должны сообщить, что есть такой момент, а не ждать пока взорвется», - считает Алексей Кириллов. Кроме того, он отмечает, что сюжеты «о хлопках газа мы видим по ТВ, между тем, 90% несчастных случаев с газом - это удушение, и таких случаев намного больше».

За газовое оборудование в многоквартирных домах отвечают:

1. собственник

2. управляющая организация

3. специализированная организация.

Что дает договор на техобслуживание газового оборудования?

«Владельцы газового оборудования обязаны своевременно заключать договор о техническом обслуживании. Согласно ему, техобслуживание должно проводиться не реже одного раза в год», - поясняет заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

В случае поломки или неисправности газовых приборов абонент должен вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или наладки газового оборудования, не дожидаясь плановой проверки. Правда, в этом случае все дополнительные ремонтные работы тарифицируются отдельно.

Однако не заключать договор - тоже не вариант. «Наличие договора о техническом обслуживании является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей. Эта норма закреплена постановлением правительства РФ. В случае отсутствия такого документа поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа абоненту с предварительным письменным уведомлением. Отказ от заключения договора также влечет за собой административный штраф», - предупреждает заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков».

С кем заключать договор на техобслуживание газового оборудования?

«С сентября 2023 года действуют новые требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техобслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных является наличие у нее статуса газораспределительной организации. Согласно поправкам, договор техобслуживания может быть заключен только с газораспределительной организацией, которая транспортирует газ до места соединения сети газораспределения с домовым газопроводом», - говорит Максим Ксенофонтов.

Также новые правила закрепляют принцип «один многоквартирный дом (МКД) – одна специализированная организация», предполагающий обязанность для собственников помещений в МКД заключить договоры с той же газораспределительной организацией, с которой заключила договор управляющая организация.

«В Псковской области есть две газораспределительные организации. Их перечень можно найти на сайте региональной государственной жилищной инспекции. Если вы проживаете в многоквартирном доме (МКД), то за информацией об организации, с которой вам необходимо заключить договор, нужно обратиться в вашу управляющую компанию», - рекомендует специалист.

Что нужно знать об эксплуатации газовых приборов?

«Договор не заменяет нашу внимательность. Важно помнить, что газовое оборудование требует крайне аккуратного обращения. Неправильная эксплуатация или неисправность оборудования могут привести к непоправимым ситуациям. Статистика показывает, что чаще всего к аварии приводит человеческий фактор. Поэтому важно помнить правила газовой безопасности», - отмечает Максим Ксенофонтов.

Можно и нужно:

• перед включением газового оборудования необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечивать приток свежего воздуха,

• проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов и помнить, что при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах прибором пользоваться нельзя,

• своевременно проводить периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов и, при необходимости, выполнять их очистку и ремонт с привлечением специализированной организации,

• содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы,

• следить за сроком эксплуатации газовых приборов и своевременно проводить их диагностику или замену,

• заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией и своевременно проводить проверки.

Категорически запрещено:

• пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале,

• оставлять работающие газовые приборы без присмотра,

• допускать к пользованию газом детей и лиц, не контролирующих свои действия,

• пользоваться плитами не по назначению (для отопления помещения, сушка белья и пр.).

• производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газового оборудования,

• пользоваться газовыми приборами при запахе газа.

Что поможет не допустить происшествий при использовании газа?

«Есть приборы газового контроля. Они помогут предотвратить происшествия при использовании газа в быту, связанные с отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах», - пояснил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков».

Максим Ксенофонтов отмечает, что есть два основных вида такого оборудования. «Есть сигнализаторы загазованности с датчиками на один или несколько видов газа. Это устройство, которое подает звуковой или световой сигнал, если концентрация природного, сжиженного или угарного газа превышает предельно допустимый уровень. А есть система контроля загазованности - это сигнализатор с клапаном, отключающим подачу газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу голубого топлива», - рассказал специалист.

По его словам, сигнализаторы, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно: прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте, и подключить к питанию. Установка же систем контроля загазованности с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.

Что делать, если в доме ощущается запах газа?

«В текущем году из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования произошло 6 пожаров, на одном из них, к сожалению, погиб человек. В прошлом году зафиксировано 7 случаев, погибло два человека, ещё трое получили травмы»,- сообщил начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев.

Алгоритм действий в случае обнаружения запаха газа в квартире несложный: во-первых, нужно перекрыть все вентили на подачу газа и распахнуть окна, чтобы проветрить помещение. Затем вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выйти из квартиры, плотно закрыв дверь. В-третьих, вызвать аварийную газовую службу и ждать ее на улице.

При обнаружении запаха газа в подъезде нужно определить место утечки газа и проветрить лестничную площадку. Затем выйти из подъезда и оставить входную дверь открытой, предупредив жильцов и входящих в подъезд людей об опасности. «В случае если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, необходимо тут же эвакуировать соседей по лестничной площадке и вызвать аварийную газовую службу по телефонам «04», «104», - отмечают в МЧС.

Светлана Синцова