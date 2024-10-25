Общество

Химиков и биологов приглашают на работу в псковскую полицию

Полиция приглашает на службу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области на должность эксперта (направление — химия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Обязанности — проведение химических исследований.

Требования:

1) Образование: высшее по специальности «Биология», «Химия».

2) Годный по состоянию здоровья к исполнению служебных обязанностей.

3) Отсутствие судимостей;

4) Возраст — до 40 лет.

Приветствуется: служба в армии (для военнообязанных).

Условия: продолжительность рабочего времени: пн-чт 8:30 — 18:15, пт 8:30 — 17:00, перерыв на обед 12:30 — 14:00; медицинское обслуживание; санаторно-курортное обеспечение; льготное обеспечение детскими дошкольными учреждениями, аттестованная должность офицера.

Телефоны для связи: 8(8112) 59-39-70, 59-39-66.

По вопросам трудоустройства на разные специальности и направления можно обращаться по телефонам: (8112) 59-26-62, (8112) 59-25-90