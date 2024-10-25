Общество

Строительство нового корпуса военного госпиталя в Пскове идет динамично – губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку нового корпуса псковского филиала 442-го военного клинического госпиталя Минобороны. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Осмотрел помещения, где в дальнейшем расположатся приемное отделение, хирургия и палаты. Ёмкость корпуса составит 100 коек. Работы идут динамично, необходимое оборудование уже заказано, вопросы с материалами решаются в рабочем порядке», – сказал губернатор.

Он уточнил, что до конца года планируется обустроить наружные сети, выполнить отделку фасада здания, провести кровельные работы с водоотведением и поставить здание под отопление. Сдача объекта запланирована на вторую половину следующего года.