Общество

Контрольные цифры приема в вузах на 2025/26 учебный год сохранят на уровне этого года

Координационный совет при правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема (КЦП) на обучение в вузах одобрил объем и структуру бюджетных мест на 2025-2026 учебный год. Объем мест сохранится на уровне 2024 года, сообщается на сайте Минобрнауки РФ со ссылкой на слова главы ведомства Валерия Фалькова.

На этот учебный год было установлено 592 тысячи бюджетных мест, пишет ТАСС.

«Объем контрольных цифр приема на следующий учебный год сохранится на уровне этого года. Именно таким принципом мы руководствовались при формировании проекта на 2025/26 учебный год, традиционно учитывали и кадровую потребность субъектов РФ. Также в представленном проекте документа учтена государственная гарантия, обеспечена доступность на уровне 54%», - цитируют в сообщении Фалькова.