Общество

Конференция посвященная работе по предупреждению новых преступлений прошла в ФСИН

В Пскове (Псковском филиале Университета ФСИН России) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета федеральной службы исполнения наказания России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В научном мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов и работники сферы социального обслуживания Псковской области, в дистанционном формате – представители научно-исследовательского института ФСИН России, территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, МВД России.

Участников конференции приветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который отметил, что основная ее цель – обсуждение вопросов реализации закона о пробации в Российской Федерации, а также актуальных вопросов подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации.

«Специалисты, работающие в этой системе, должны оказать реальную помощь в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации людей, в отношении которых применяется пробация, и предупреждения совершения ими новых преступлений. Взращивать такие кадры – наша общая задача», - сказал Александр Сысоев, обращаясь к участникам мероприятия, и пожелал всем интересной плодотворной работы.

Конференция включала в себя работу секций «История становления службы пробации в России и зарубежных странах», «Актуальные вопросы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации в России», «Частноправовое обеспечение осужденных и сотрудников УИС», «Исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация в России: особенности правового регулирования и применения на практике».

По итогам научного мероприятия будет издан сборник докладов его участников.