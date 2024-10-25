Общество

Некачественное масло обнаружили в интернате для престарелых и инвалидов

Управлением Россельхознадзора зафиксированы поставки фальсифицированного масла в псковский интернат для престарелых и инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках государственного задания произвели отбор проб сливочного масла в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Социальное учреждение обратилось к специалистам Службы для подтверждения качества и безопасности продукции, используемой для организации питания проживающих.

Исследования, проведенные Северо-Западным филиалом «ВНИИЗЖ», показали, что отобранные образцы масла не соответствуют методическим указаниям по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям: бета-ситостерин и кампестерин. Другими словами - сливочное масло «Крестьянское» производства курской компании «Сырная Долина» оказалось фальсифицированным растительными маслами и жирами.

Также ведомство направило запрос в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Псковской области для принятия мер в рамках возложенных полномочий. В том числе, передачи информации в адрес ООО «Центр развития перспективных технологий» для рассмотрения возможности аннулирования регистрации ООО «Сырная Долина» в ГИС МТ «Честный знак», а также кодов маркировки товаров данного изготовителя в целях запрета реализации опасной пищевой продукции.

Для принятия дальнейших мер реагирования Управление Россельхознадзора проинформировало указанное социальное учреждение Псковской области, ряд профильных комитетов, силовые структуры и управление Службы, на подконтрольной территории которого зарегистрирован производитель, об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции