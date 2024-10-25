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Общество

«Индекс кофе с бутербродом» в России вырос на 3,5 пункта

26.10.2024 09:38|ПсковКомментариев: 0

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине октября увеличился на 3,5 пункта и составил 141,3 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В «корзину» для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской корзины аналитики «Чек Индекса» регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Согласно подсчетам аналитиков, во второй половине сентября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по кофе (на 3,5%, до 206 рублей), сливочному маслу (на 3,5%, до 207 рублей) и сыру (на 2,8%, до 218 рублей), а снизился по ветчине (на 1,4%, до 211 рублей), сахару (на 1,4%, до 70 рублей), огурцам (на 0,9%, до 114 рублей). Прежним он остался по батону (43 рубля). Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 0,9 пункта - до 137,8 пункта.

В следующий расчетный период, с 1 по 15 октября, средний чек показал прирост по огурцам (на 18,4%, до 135 рублей), сахару (на 14,3%, до 80 рублей), кофе (на 7,3%, до 221 рубля), батону (на 4,7%, до 45 рублей), а сокращение - по сливочному маслу (на 8,2%, до 190 рублей), ветчине (на 8,1%, до 194 рублей) и сыру (на 3,7%, до 210 рублей). То есть индекс прибавил еще 3,5 пункта, увеличившись до 141,3 пункта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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