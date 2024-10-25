Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
босиком по траве
Лонгрид мифы о молоке
велик могучим русский языка
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 25.10.2024 11:020 Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетили депутаты областного Собрания 26.10.2024 14:550 Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93% 26.10.2024 14:130 Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов работает в Псковской области 26.10.2024 13:500 Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт 26.10.2024 13:290 В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах 26.10.2024 13:071 Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершили в Пскове
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 22.10.2024 20:002 Интерактив: Скамейка из «Смешариков» 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса» 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт

26.10.2024 13:50|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники не теряют сноровку и придумывают новые способы обмана. Одна из самых доверчивых и уязвимых категорий — люди пенсионного возраста. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал, как распознать телефонных мошенников, какие приемы они могут использовать в разговоре и как защитить старших родственников от неприятностей.

Фото здесь и далее: МегаФон

Если звонят под видом банка, сотового оператора, правоохранительных органов и просят совершить определенные действия — назвать код из СМС для авторизации в том числе в Госуслугах, озвучить ответ на контрольный вопрос, сообщить другую конфиденциальную информацию — не нужно поддаваться. Сразу стоит прервать звонок. Можно самостоятельно позвонить в организацию, от лица которой обращаются, и уточнить все интересующие вопросы

С введением антифрод-решений, которые блокируют подменные номера, мошенники стали активно использовать мессенджеры — для убедительности в профиль добавляют логотипы банков или похожую символику других организаций. В разговоре мошенники могут обратиться по имени и отчеству и применить определенный скрипт разговора, чтобы завязать разговор.

Иногда мошенники звонят и пытаются провести транзакции по карте или получить доступ к личному кабинету в различных онлайн-сервисах, когда незаконным способом уже узнали личные данные. В таком случае им нужен код подтверждения, который может быть указан в смс-сообщении. Никому нельзя сообщать эту информацию, она предназначена только для абонента. Также стоит запомнить и объяснить пожилым родственникам, что представители госструктур никогда не звонят гражданам в мессенджерах.

Мошенники могут позвонить и после первого гудка сбросить — это мошенническая схема, при которой злоумышленники провоцируют перезвонить на неизвестный номер. Таким образом, пока абонент на линии, со счёта списываются деньги. Эксперт рекомендует не перезванивать на неизвестные номера.

Мошенники могут позвонить с незнакомого номера от лица близкого или знакомого человека или написать с просьбой перевести деньги. Эксперт советует не доверять и не переводить деньги незнакомцам. В такой ситуации лучше позвонить напрямую близкому человеку или людям, которые могут находиться рядом с ним, и узнать, действительно ли нужна помощь.

Иногда мошенники убеждают установить на смартфон специальные программы для удалённого управления устройством, чтобы «провести проверку». Их цель — получить доступ к приложениям, узнать реквизиты банковской карты, коды и пароли для подтверждения банковских операций, а также другие конфиденциальные данные.

Эксперт рекомендует объяснить пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, что никогда не стоит следовать инструкциям незнакомых людей, никому нельзя сообщать по телефону свои личные данные, коды из смс-сообщений и электронных писем, пароли от банковских приложений и других онлайн-сервисов. «Научите возрастных родственников, что лучше всего сразу закончить такой разговор или же вовсе не брать трубку и заблокировать неизвестный номер телефона», - заключил Борис Лопатин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 254 человека
26.10.2024, 14:550 Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93% 26.10.2024, 14:350 «Управдом»: Как правильно платить за ЖКУ и не попадаться на уловки мошенников? 26.10.2024, 14:130 Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов работает в Псковской области 26.10.2024, 13:500 Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт
26.10.2024, 13:290 В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах 26.10.2024, 13:071 Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершили в Пскове 26.10.2024, 12:400 Платежи по ипотеке в России оказались на 20% ниже ставок аренды жилья 26.10.2024, 12:181 Минфин указал на угрозу финстабильности из-за роста долговой нагрузки развитых стран
26.10.2024, 11:530 Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области 26.10.2024, 11:300 На Солнце произошла вспышка высшего балла 26.10.2024, 11:050 Флешмоб с флажками России пройдет на «Волшебной горе» 4 ноября 26.10.2024, 10:400 В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
26.10.2024, 10:200 Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.10.2024, 10:010 Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови 26.10.2024, 09:380 «Индекс кофе с бутербродом» в России вырос на 3,5 пункта 26.10.2024, 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
26.10.2024, 09:000 Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 25.10.2024, 22:000 Где могут работать подростки с 14 лет, рассказала юрист 25.10.2024, 21:400 Химиков и биологов приглашают на работу в псковскую полицию 25.10.2024, 21:200 45% псковичей поддерживают введение банковского механизма «второй руки» – опрос
25.10.2024, 21:000 Псковская библиотека «Радуга» победила в конкурсе актуальных форматов работы с молодежью 25.10.2024, 20:400 В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания 25.10.2024, 20:200 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 25.10.2024, 20:000 День народного единства отпусками и отгулами продлят 9% работающих псковичей – опрос 
25.10.2024, 19:400 Экологический слёт «ПсковЭко» состоится 8 ноября 25.10.2024, 19:250 Некачественное масло обнаружили в интернате для престарелых и инвалидов 25.10.2024, 19:200 Алексей Форш: Люди поверили в ТОСы 25.10.2024, 19:070 Водоснабжение появится на улице Каупужа в Пыталово
25.10.2024, 19:030 Станислав Стармолотов о приватизации «Псковпассажиравтотранса», Северном обходе и штрафах за отсутствие ОСАГО 25.10.2024, 19:000 Креативный центр «Культура» приглашает псковичей на свой день рождения  25.10.2024, 18:551 «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ. ВИДЕО 25.10.2024, 18:400 «Ночь искусств» организуют в Псковском музее 3 ноября
25.10.2024, 18:300 Конференция, посвященная работе по предупреждению новых преступлений, прошла в ФСИН 25.10.2024, 18:200 Завершилась видеотрансляция программы «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ 25.10.2024, 18:200 Псковичи победили в конкурсе «Молодая семья Союзного государства» 25.10.2024, 18:090 Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября
25.10.2024, 18:080 Лучники из Великих Лук могут проводить тренировки круглогодично - Николай Козловский 25.10.2024, 18:070 До +13 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2024, 18:040 «Подстрочник»: О гастролях русского драмтеатра Удмуртии в Пскове. ВИДЕО 25.10.2024, 17:550 Контрольные цифры приема в вузах на 2025/26 учебный год сохранят на уровне этого года
25.10.2024, 17:540 С наехавшего на ребенка водителя в Стругах Красных взыскали компенсацию морального вреда 25.10.2024, 17:490 Курсы для преподавателей фортепиано проходят в Пскове 25.10.2024, 17:481 Введение «Разговоров о важном» в детсадах прорабатывают в Минпросвещения 25.10.2024, 17:432 Жителя Бежаниц оштрафовали за оскорбления подростка в Telegram
25.10.2024, 17:430 «Задача на вырост»: режиссер из Удмуртии рассказал об обучении артистов 25.10.2024, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября 25.10.2024, 17:350 Михаил Ведерников: Для Псковской области работа таможни имеет принципиально важное значение 25.10.2024, 17:280 Всероссийские соревнования «Надежды России» пройдут в Великих Луках
25.10.2024, 17:240 Строительство нового корпуса военного госпиталя в Пскове идет динамично – губернатор 25.10.2024, 17:151 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов? 25.10.2024, 17:140 Центробанк считает неправильным поднимать высокую ключевую ставку «с запасом» 25.10.2024, 17:120 Сезон простуд: псковичи раскупают лекарства онлайн
25.10.2024, 17:100 Появилось видео ДТП с опрокидыванием Chevrolet на улице Инженерной в Пскове 25.10.2024, 17:030 Завершены строительные работы на магистральном газопроводе в Пушкиногорском районе 25.10.2024, 16:550 Сильная магнитная буря идет на Землю 25.10.2024, 16:540 Николай Козловский: Стрельба из лука – символичный спорт для Великих Лук
25.10.2024, 16:520 Двое безработных псковичей похитили шесть бутылок вина из магазина на улице Труда 25.10.2024, 16:410 Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин 25.10.2024, 16:390 Мост через реку Лосьма в Себежском районе введен в эксплуатацию 25.10.2024, 16:350 Полку зенитчиков присвоили наименование «гвардейский»
25.10.2024, 16:340 Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдет 27 октября 25.10.2024, 16:330 В приложения для аренды самокатов внедрят биометрию 25.10.2024, 16:290 Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 30-летие 25.10.2024, 16:130 Совещание Союзмаша по проблеме дефицита кадров. ФОТОРЕПОРТАЖ
25.10.2024, 16:111 Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге получил шесть лет колонии 25.10.2024, 15:590 «Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи. ВИДЕО 25.10.2024, 15:550 Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Пскове 27 октября 25.10.2024, 15:510 Мошенники получили доступ к аккаунтам четырех псковских пенсионерок на «Госуслугах»
25.10.2024, 15:420 Псковская областная больница открыла 15 новых коек для пациентов 25.10.2024, 15:340 «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ 25.10.2024, 15:310 Более 30 тысяч долларов США обнаружили псковские таможенники в пылесосе 25.10.2024, 15:260 Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого
25.10.2024, 15:241 Александр Козловский: Великолукский технический колледж требует реконструкции 25.10.2024, 15:110 Рокер в Пскове проведет мультимедийную презентацию своей книги 25.10.2024, 14:470 Безработный пскович ограбил магазин на Рижском проспекте 25.10.2024, 14:460 Лодочная верфь и локомотивовагоноремонтный завод вступили в псковское отделение Союзмаша
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru