Общество

Псковичи представляют регион на чемпионате «Абилимпикс» в двух компетенциях

Конкурсанты из Псковской области принимают участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие проходит в Московском выставочном центре «Гостиный двор» с 25 по 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Представляют регион в финале чемпионата два участника в категории «специалисты» — Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело». По графику соревнований псковские конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные навыки уже 27 октября. Итоги будут подведены 28 октября.

Также в состав делегации Псковской области включена обучающаяся Центра специального образования №1 Полина Яковлева. Она отправится в Москву, чтобы получить награду за победу (2 место в категории «школьники») в конкурсе изобразительного искусства «Семья "Абилимпикс"».

Национальный центр «Абилимпикс» подготовил обширную и насыщенную программу чемпионата, в которую включены соревнования, а также деловые, образовательные, профориентационные и культурные мероприятия, выставки. Также в честь 10-летнего юбилея движения центр выпустит в электронном формате летопись, где все регионы России представят свои истории развития движения.