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Общество

Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе

26.10.2024 21:01|ПсковКомментариев: 0

Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

Сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова и майор полиции Александр Алексеев в преддверии осенних каникул провели профилактическое мероприятие для разъяснения участникам дорожного движения важности соблюдения требований безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Встреча прошла с обучающимися Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

«Главная цель подобных акций - расширение знаний детей о Правилах дорожного движения для всех категорий, значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и внимания, формирование правильной модели поведения в процессе участия в дорожном движении», - рассказали полицейские. 

Ребятам  продемонстрировали тематические видеоролики. Гости вместе с ними подробно разобрали основные ошибки, которые приводят к аварийным ситуациям на дороге. В заключение, всем участникам были вручены световозвращающие элементы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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