Общество

Умер известный в российских соцсетях рыжий кот Крошик

Кот Крошик, за похудением которого следили пользователи социальных сетей, умер в Перми сегодня, 27 октября Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте, которая посвящена питомцу.

Фото: сообщество ВКонтакте «Приют Матроскин Пермь»

«Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере», — сказано в сообщении волонтеров. Однако реанимационные действия не помогли. По предварительным данным врачей, у Крошика были образования во внутренних органах.

Напомним, Крошик стал популярным в конце лета, когда в сети появились фото 17-килограммового животного, которого нашли волонтеры и отправили в реабилитационный центр для похудения. Историей похудения 14-летнего кота, найденного в подвале, волонтеры делились в социальных сетях. Сначала 17-килограммовому питомцу тяжело было двигаться из-за большого живота. Животному прописали диету и физические упражнения. С середины октября Крошик начал двигаться активнее и даже играл.