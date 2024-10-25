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Общество

Смартфоны в РФ подорожали на 12–15%

28.10.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в РФ подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — средняя цена на новый аппарат выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». Такую информацию подтвердили в МТС, уточнив, что на это повлияло изменение курса валют, стоимости закупок, логистики. Источник в одном из федеральных ритейлеров рассказал об увеличении стоимости на 14% — средняя цена составила 23,7 тысячи рублей.

Изображение от freepik

«Одна из причин повышения цен — выросший курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — это рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров», — уточнили в «Марвел-Дистрибуции».

По предварительным данным «М.Видео-Эльдорадо», всего за первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей, пишут «Известия». В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix, следует из материалов объединенного ритейлера.

«Мы ожидаем умеренный сезонный рост цен на смартфоны к Новому году. В преддверии праздничного сезона традиционно увеличивается спрос на электронные устройства, включая смартфоны. Однако после завершения высокого сезона цены стабилизируются. Уже в начале следующего года можно ожидать более спокойную ценовую динамику, когда спрос возвращается к привычным уровням, а ритейлеры начинают предлагать скидки на прошлогодние модели», — сообщили в «Авито».

Теги: #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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