Общество

Псковская область заняла 67 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Псковская область заняла 67 место в рейтинге регионов Российской Федерации по научно-технологическому развитию, следует из результатов исследования РИА Новости.

Рейтинговый балл по Псковской области составил 20,44. Также в исследовании отмечается, что по сравнению с 2022 годом Псковская область поднялась на 2 строчки, ранее регион занимал 69 место.

Развитие сферы науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в различных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения.

Как отмечают эксперты, в 2023 году, на фоне сохраняющихся санкционных ограничений и процессов импортозамещения, в сфере инновационного развития России произошли положительные изменения. Согласно данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2023 года увеличилась на 0,9 процентного пункта и составила 6%. Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) выросла на 0,3 процентного пункта, до 11,3%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

29 место - Новгородская область;

31 место - Мурманская область;

32 место - Архангельская область;

35 место - Вологодская область;

37 место - Ленинградская область;

56 место - Калининградская область;

63 место - Республика Карелия;

75 место - Ненецкий автономный округ.

По сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.

Татарстан, занимающий третью позицию в рейтинге, также является одним из инновационных, научных и технологических центров страны. Республика занимает первое место в стране по инновационной активности организаций по итогам 2023 года, а также высокие позиции по другим показателям.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов Российской Федерации, также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Тульская, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом в первую десятку рейтинга вошла Тульская область, при этом Тюменская область покинула топ-10. Помимо этого, на одну позицию в рейтинге поднялся Пермский край.

В целом же, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2023 года.

Замыкают рейтинг Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Хакасия и Карачаево-Черкессия.