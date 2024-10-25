Общество

Псковские школьники оказались в числе победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

Имена победителей и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10-х классов определили в международном детском центре «Артек». Участие в церемонии награждения принял первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Фотографии регионального отделения Движения Первых

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, псковские школьники вошли в число награжденных. Среди них представители регионального отделения Движения Первых. Дарья Тарасова получила диплом лауреата I степени, а Семен Коновалов, Анастасия Федорова и Анна Захарченко — дипломы лауреатов II степени.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И неважно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призером. Вы — уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», — поздравил финалистов первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Участие в награждении также приняли руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров, председатель правления Движения Первых Артур Орлов и генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

«Стать лауреатом конкурса "Большая перемена“ среди нескольких миллионов участников — невероятное достижение. Конкурс открывает в подростке его сильные стороны, помогает поверить в себя. Он позволяет найти свою жизненную траекторию, овладеть навыками и компетенциями для успешной реализации своей мечты в России. Можно смело сказать, что "Большая перемена“ стала для ребят "точкой входа“ в экосистему возможностей, которые открываются сегодня для молодых людей по всей стране», — обратился к старшеклассникам Григорий Гуров.

Конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года. К нему присоединилось уже более 6 миллионов участников: школьники 5-10-х классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники, а также старшеклассники из зарубежных стран.

Участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более 3 миллионов ребят. Победители среди школьников 10-х классов получат 1 миллион рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры — по 200 тысяч рублей на образование. Приз для победителей среди ребят из 8-9-х классов составит 200 тысяч рублей, а призеры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование.

Конкурс является флагманским проектом Движения Первых. Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос».