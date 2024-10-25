Общество

2 700 жительниц Псковской области получили услуги по родовым сертификатам

Отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило услуги по родовым сертификатам 2 700 женщинам и новорожденным. С начала 2024 года на эти цели было направлено 28,1 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров ребенка. Средства за услуги, оказанные матери и ребенку, отделение СФР по Псковской области напрямую перечисляет медицинским организациям.

Сертификат формируется в электронном виде при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Его также может оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры малыша в первый год его жизни.

Для оформления сертификата женщине необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После того, как медицинское учреждение сформирует родовый сертификат, найти его можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Отмечу, что по родовому сертификату оплачиваются только услуги, оказанные государственными или частными медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования. Все необходимые сведения для оплаты отделение фонда получает автоматически после постановки на учет в женской консультации, успешно принятых родов или профилактических наблюдений ребенка», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Если остались вопросы, задать их можно по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.

Также получить консультацию можно на официальных страницах регионального отделения СФР соцсетях.