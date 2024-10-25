Общество

«ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 октября.

В псковском микрорайоне Овсище силами неравнодушных граждан организовали мини-сквер «Белочкин хуторок». Инициативу поддержали в администрации города, и после непродолжительных работ локация была открыта на радость публике. На тот ли результат рассчитывали местные жители? Какова судьба этого сквера в обозримом будущем? И как нужно подавать пример самоорганизации?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.