Общество

Почти 20 тонн норвежского лосося запретили к ввозу в РФ в Псковской области

На российско-латвийской границе РФ в Псковской области государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 18,3 тонны мороженого лосося. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами было установлено нарушение указания Россельхознадзора о введении с 18 октября 2024 года запрета на перемещение по территории Российской Федерации всей рыбопродукции, выработанной предприятиями Норвегии.

Ввоз партии рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.