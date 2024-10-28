Общество

Психолог назвала четыре признака того, что собеседник провоцирует на конфликт

Провокация конфликта – распространенная проблема в общении между людьми. Как не повестись на провокацию и сохранить спокойствие с конфликтной ситуации, рассказала психолог Майя Голубева.

Майя Голубева назвала четыре основных признака, по которым можно определить, что собеседник пытается спровоцировать конфликт.

«Часто собеседник использует грубые и обидные слова, чтобы вызвать негативную реакцию у другого человека. Также он намеренно игнорирует мнение другого человека, чтобы создать впечатление, что его позиция не имеет значения. Также собеседник может начать обсуждать личные качества другого человека, пытаясь унизить его или вызвать чувство вины», – объясняет эксперт.

Четвертый признак того, что человек пытается вывести собеседника на негативные эмоции, это использование эмоциональных методов воздействия, таких как угрозы, шантаж или давление на жалость, чтобы добиться своих целей.

Чтобы справиться с провокацией конфликта, Голубева рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пишет RuNews24.ru.

«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И, конечно же, не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», – резюмирует Майя Голубева.