Психолог назвала четыре признака того, что собеседник провоцирует на конфликт

Провокация конфликта – распространенная проблема в общении между людьми. Как не повестись на провокацию и сохранить спокойствие с конфликтной ситуации, рассказала психолог Майя Голубева.
Майя Голубева назвала четыре основных признака, по которым можно определить, что собеседник пытается спровоцировать конфликт.
Четвертый признак того, что человек пытается вывести собеседника на негативные эмоции, это использование эмоциональных методов воздействия, таких как угрозы, шантаж или давление на жалость, чтобы добиться своих целей.
Чтобы справиться с провокацией конфликта, Голубева рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пишет RuNews24.ru.
«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И, конечно же, не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», – резюмирует Майя Голубева.