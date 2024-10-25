Общество

Ушёл из жизни звезда сериала «Сваты» актер Максим Шпаковский

Актер Максим Шпаковский, известный по роли в сериалы «Сваты» и в других театральных и кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 48 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Драматический театр имени Бориса Лаврентьева ЧФ РФ

Известно, что автокатастрофа произошла 25 октября. Максим был госпитализирован в больницу, однако врачам не удалось его спасти: артист умер из-за полученных травм, пишет Lenta.ru.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в обращении его родного театра.

Шпаковский родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. В 10-м классе играл в команде КВН «СПИ», затем окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института.