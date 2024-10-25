Общество

Псковский филиал Университета ФСИН России отметил 32-й день рождения

В честь 32-й годовщины со дня создания образовательной организации на плацу Псковского филиала Университета ФСИН России состоялось построение личного состава, в актовом зале – праздничный концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил сотрудников и курсантов с праздником, напомнив об истории становления и достижениях вуза.

«Перед нами стоят задачи, которые можно успешно решать только при слаженной работе всего коллектива», – отметил он и поблагодарил ветеранов в лице первого руководителя учебного заведения заслуженного юриста Российской Федерации Ивана Волчкова, а также постоянный состав филиала за добросовестную трудовую деятельность.

Лучшие сотрудники за достижение высоких результатов в служебной деятельности были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Праздничный концерт с вокальными и танцевальными номерами творческих коллективов филиала и города Пскова стал подарком для личного состава в день рождения образовательной организации.