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Общество

Псковская область присоединилась к образовательной программе «Герои молодежи»

28.10.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Псковской области Екатерина Тимофеева представила регион на образовательной программе «Герои молодежи», которая проходила с 24 по 27 октября в Красногорске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

В мероприятии приняли участие 100 координаторов всероссийского проекта «Твой Герой» и специалисты по молодежной политике со всей страны. Участники обсудили актуальные вопросы и обменялись идеями по патриотическому воспитанию.

В рамках программы рассмотрели методы адаптации военнослужащих через социальную деятельность и технологии работы с молодежью в сфере государственной политики.

«Отлично, что Роспатриотцентр организует такие образовательные форумы, особенно важные в свете современного внимания к патриотическому воспитанию. Программа насыщенная и охватывает различные аспекты — от правовых вопросов до психологии», — поделилась впечатлениями Екатерина Тимофеева.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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