Общество

Игорь Иванов: На территории Псковского региона серьёзных трудовых конфликтов не зафиксировано

В ходе совещания участники обсудили доклад заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой о работе Российской и региональных трёхсторонних комиссий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба Облсовпрофа

Отмечается, что есть соответствующие рекомендации, и осуществляется соответствующий контроль. Работа должна быть не для галочки, а с полным погружением всех сторон социального партнёрства.

Доклад заместителя председателя ФНПР Евгения Макарова был посвящён теме трудовых конфликтов в Российской Федерации за 9 месяцев 2024 года с полным анализом структуры, разбивки по отраслям и проблематикам. Отмечен рост конфликтов более чем на 40 процентов к периоду прошлого года, наибольшее количество конфликтов зафиксировано в сфере здравоохранения.

«На территории нашего региона серьёзных трудовых конфликтов не зафиксировано, но это не означает, что они не смогут возникнуть в будущем, а значит, очень внимательно анализируем опыт коллег, работаем с людьми в коллективах», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.