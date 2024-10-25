Общество

Газоснабжение в псковском Паневике, нарушенное в результате ДТП, восстановлено

Газоснабжение в псковском микрорайоне Паневик, нарушенное в результате дорожно-транспортного происшествия, восстановлено. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Процесс восстановления мог бы пройти значительно быстрее, если бы у сети газоснабжения был ответственный собственник. В данном случае сеть является частной, однако владелец самоустранился. В итоге весь микрорайон остался без газа на три недели. Важно осознавать, что именно собственник несёт ответственность за своё имущество. А потребители газа должны быть информированы о том, от каких сетей они получают газ, и иметь действующие договоры на обслуживание оборудования», - отметил Борис Елкин.

Напомним, ДТП произошло 3 октября в 2:59. Для локализации аварии была оперативно прекращена подача природного газа в поврежденный участок сети. В результате инцидента без газа временно остались 230 домовладений.