Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы едины в своём решении

Сегодня состоялся генеральный совет Федерации Независимых Профсоюзов России, который утвердил проект изменений в Устав Федерации для рассмотрения на заседании XIII съезда ФНПР, а также предложил съезду избрать Михаила Шмакова президентом ФНПР, а Сергея Черногаева - председателем ФНПР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Профсоюзы едины в своём решении. Убеждён, что организационно-кадровые изменения только усиливают профсоюзное движение России. Михаил Шмаков 31 год возглавляет систему, является несомненным авторитетом в России и в мире, сконцентрируется на идеологической, политической составляющей. Сергей Черногаев - тоже авторитетный лидер, длительное время находившейся у руля одного из крупнейших, системных профсоюзов России (РЖД) с численностью более 90 процентов от числа работников. руководитель с государственным подходом, нацеленный на результат для работников. Эти решения мы обсуждали с коллегами в регионе, и завтра я с большой гордостью, без сомнения проголосую за них на съезде, от лица профсоюзов Псковской области», - прокомментировал итоги председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.