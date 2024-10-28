Общество

У каждого второго работника в СЗФО проблемы с концентрацией внимания — опрос

Согласно новому исследованию, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и Halsa, этой осенью работникам достаточно сложно сосредоточиться, и виной тому часто не только холода и короткий световой день.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru, опрос жителей регионов СЗФО показал, что осеннюю хандру на работе, упадок сил и даже проблемы с концентрацией внимания испытывают все вне зависимости от пола и возраста. Так, сразу у 51% опрошенных работников хоть и бывают продуктивные дни, но чаще всего людям очень сложно сфокусироваться или найти силы на рабочие задачи. Чаще других жалуются на потерю энергии и концентрации на работе молодые (от 18 до 24 лет — 46%) и 55+ (44%).

А вот у 32% опрошенных жителей СЗФО, наоборот, пока все в норме, они быстро фокусируются и много успевают, энергии на работу пока что хватает. Здесь спокойней всего себя чувствуют 35-летние, 45-54 летние работники (65%) и респонденты до 18 (60%). Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий больше других жаловались, что им сложно собрать «мысли в кучу» и полноценно проработать день ИТ-специалисты (59%), 46% среди представителей науки и образования, а также маркетологи (45%). А вот тверже (по крайне мере в рамках опроса) оказались производственники (69% положительных ответов), работники продаж (63%).

Аналитики отметили, что на плохое настроение и низкую продуктивность на работе, по мнению людей, влияет вовсе не погода, а целый ряд других более значимых факторов. Так, по словам 60% или больше половины опрошенных, у них разбитое состояние на работе из-за низкой мотивации, корни которой уходят в низкую зарплату и неуважение руководства.

Еще 40% респондентов винят во всем хронический стресс на работе. У 31% не хватает сил на нормальную рабочую деятельность, потому они что они задавлены переработками. А 32%, наоборот, скучают из-за вороха скучных и рутинных задач.

Еще 10% жителей винят во всех сидячий образ жизни, у 10% — плохое питание, еще 10% — работу в офисе, где их постоянно кто-то отвлекает, а 5% — уверены, что в их плохой работе виноваты их же вредные привычки.