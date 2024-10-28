Общество

Псковский филиал Университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей

В Псковском филиале университета ФСИН России 9 ноября в 11:00 пройдет день открытых дверей. В мероприятии примут участие руководство образовательной организации и представители УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Будущие абитуриенты узнают об истории и структуре образовательной организации, особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в 2025 году.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала университета. Посетителям покажут учебные аудитории, библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, спортивный зал и познакомятся с условиями проживания и питания курсантов.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.