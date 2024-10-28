Общество

Королева полуфинала конкурса красоты: Псков — уютный город с добродушными людьми

Псков — уютный город с добродушными людьми, заявила уроженка Москвы, королева полуфинала конкурса «Миссис Псков 2024» Анастасия Белим в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка».

По словам Анастасии Белим, её жизнь изменилась, когда она вышла замуж в 18 лет за псковича и переехала в Псков. «Я поступила в университет, а затем мы уехали на Кавказ, так как мой муж военный. Но сейчас я снова в Пскове, и этот город мне очень близок», — отметила она.

Анастасия Белим объяснила, почему выбрала Псков, а не Москву: «Это уютный и прекрасный город со своей историей, здесь добродушные люди, и мне здесь комфортно».

Она также подчеркнула, что участие в конкурсе стало для неё вызовом.

«Я работаю женским коучем и веду свое маркетинговое агентство, помогая женщинам развивать уверенность в себе и реализовывать свои сильные стороны», — добавила она.

«Я очень удивлена и безумно благодарна за этот титул. Это мой первый титул в рамках конкурса, и я рада, что могу представлять Псков», — заключила Анастасия Белим.