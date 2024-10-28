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Недостаток сна влияет на риск возникновения инсульта, заявила терапевт

Инсульт является одной из основных причин смертности и инвалидности во всём мире. Врачи и учёные постоянно изучают факторы, которые могут способствовать развитию этого заболевания. Давно известно, что сон – это залог здоровья. Как сон влияет на риск возникновения инсульта, ответила врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По словам эксперта, сон играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Во время сна происходит восстановление и регенерация тканей, а также снижение уровня стресса и тревоги.

«Недостаток сна может, наоборот, способствовать повышению артериального давления, а также увеличивать вероятность развития атеросклероза и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, исследования указывают на то, что нехватка сна может повышать риск инсульта. Это объясняется тем, что во время сна активность симпатической нервной системы уменьшается, что ведет к снижению частоты сердечных сокращений и понижению артериального давления», – объясняет специалист.

По словам Леонтьевой, недостаток сна также может способствовать развитию метаболического синдрома, который является фактором риска развития инсульта. Такой синдром характеризуется нарушением обмена веществ, повышением уровня сахара и холестерина в крови, а также увеличением массы тела.

Для снижения риска возникновения инсульта рекомендуется обеспечить достаточное количество сна – как минимум 8 часов в сутки, пишет RuNews24.ru.

«Соблюдайте режим сна и бодрствования, старайтесь укладываться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Обеспечьте себе комфортные условия для отдыха: обеспечьте темноту, тишину и удобную кровать. Избегайте напитков с кофеином и алкоголя за несколько часов до сна. И, конечно, регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но старайтесь не перегружать себя перед сном», – рекомендует доктор.