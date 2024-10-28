Общество

Владимир Шуляковский поделился идеями благоустройства зоны на Четырех углах

Планами, которые могли бы быть реализованы на территории бывшего рынка «Фавор» в Пскове по итогам архитектурного конкурса, поделился архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«То, что я предложил на архитектурном конкурсе, это не совсем привычное понимание торговой зоны. Не классический торговый центр, где коробка без окон. Мы предложили вывернуть всё наружу, с галереями. Внутри должна была располагаться овальная ренессансная площадь для разных ярмарок, с внутренними улицами, деревьями, растущими на крыше и так далее. И гостиница рядом», - объяснил Владимир Шуляковский.

Он также отметил, что данная территория, в отличие от участка бывшего белорусского рынка, не такая сложная в историческом, градостроительном и археологическом плане.

«На Четырех углах проблем поменьше. Расположена удачно, хорошая транспортная доступность. Там нет проблем с археологией. Ни в какие панорамные виды она не вписывается. Большая и свободная площадка. Там можно построить, что угодно: театр кукол новый или концертный зал», - добавил он.