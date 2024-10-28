Общество

Районный слёт детских и молодёжных общественных объединений прошел в Острове

Районный слёт детских и молодёжных общественных объединений «Время быть первыми» прошел в Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой города Острова. Время проведения мероприятия выбрано с учетом школьных каникул. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Участниками слёта стали шесть команд учеников образовательных учреждений города, в состав которых вошли лидеры и активисты различных детских движений, возглавляемые их руководителями. Участников поприветствовали заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев и Людмила Васильева - бывшему малолетнему узнику фашистских концлагерей, ветеран комсомольского движения в Островском районе.

В рамках районного слёта была проведена конкурсная программа, где каждая из шести команд представляла свою визитную карточку, рассказывала о значимых инициативах и пользе от реализованных проектов. «Ребята весело и с пользой провели время, получили новый опыт и положительные эмоции», - отметил Дмитрий Быстров.