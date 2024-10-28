Общество

Псковская студентка вошла в топ-50 в программе «ГосСтарт. Стажировки»

Студентка третьего курса из Псковской области Вероника Павлова вошла в топ-50 лучших стажеров программы «ГосСтарт. Стажировки». Эта программа направлена на привлечение молодежи к госслужбе и помогает развивать необходимые навыки для профессионального роста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Участниками программы могут стать госслужащие, студенты и специалисты, работающие в учреждениях, подведомственных власти. Вероника Павлова узнала о программе на сайте «Молодежь России» и успешно прошла отбор для стажировки в Социальном фонде России.

«Мы занимались подбором материалов для внутреннего портала, участвовали в совещаниях Молодежного совета и помогали организовывать корпоративные мероприятия. Также были лекции по развитию компетенций. Участие в "ГосСтарт" — это уникальная возможность попробовать себя в работе федеральных ведомств», — рассказала Вероника Павлова.

Программа «ГосСтарт» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).