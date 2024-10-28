Общество

Представители Псковской области работают на Всемирном конгрессе соотечественников

Делегация Псковской области в Москве принимает участие в цикле мероприятий по работе с соотечественниками. Ключевое из них — Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С использованием фотографий пресс-служб Совета Федерации, Московского Дома соотечественников

В составе делегации представители правительства и исполнительных органов региона: председатель областного комитета по труду и занятости Алена Трунова, врио начальника управления информационной политики правительства Псковской области Виктория Иванова, заместитель начальника управления протокола и внешних связей правительства региона Елена Петрова, уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Всего конгресс объединил более 400 представителей русских общин из более чем ста стран мира.

Конгресс открылся в Храме Христа Спасителя пленарным заседанием, которое было посвящено вопросам сбережения традиционных и семейных ценностей. Обращение президента России Владимира Путина огласил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава государства выразил благодарность тем, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка. Президент также отметил, что постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению, в соответствии с которой в Россию въехало уже более 1,2 миллиона человек.

«Очень символично, что нынешний конгресс проходит накануне одного из главных государственных праздников России — Дня народного единства. Этот праздник напоминает нам о нашей общей ответственности за судьбу Отечества и о том, как много значит подлинный патриотизм, сплоченность и преданность родной земле», — в свою очередь отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Со словами приветствия также обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Завтра делегация Псковской области примет участие в работе тематических секций, которые будут затрагивать различные аспекты работы с молодежью, продвижения русского языка и российского образования, защите прав и законных интересов соотечественников. Алена Трунова на одной из секций расскажет участникам конгресса о реализации в регионе государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Кроме того, представители власти Псковской области стали участниками конференции «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации», где был представлен опыт работы субъекта. Мероприятие прошло в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына и собрало более 100 специалистов из 30 стран.

Опыт и перспективы работы правительства Псковской области с соотечественниками, проживающими за рубежом, представила заместитель начальника управления протокола и внешних связей Елена Петрова. Особое внимание она уделила информационной работе по взаимодействию с российскими соотечественниками за рубежом, рассказала о ключевых мероприятиях по сохранению российской культуры и традиций, исторической памяти, а также направлениях работы по сотрудничеству с молодым поколением соотечественников.

В рамках конференции опытом работы с соотечественниками в очном и онлайн-форматах поделились представители более 10 российских субъектов. О своей деятельности рассказали представители организаций соотечественников.