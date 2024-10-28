Общество

Обновление законодательства о продаже алкоголя обсудили псковские депутаты

Проект закона «Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект разработан в целях разграничения между органами государственной власти Псковской области всех полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Законопроектом предусмотрено объединение всех действующих в настоящее время на территории региона ограничений по продаже алкоголя. Стоит отметить, что в перечень ограничений не вошел запрет на продажу алкогольной продукции в День молодежи (последнюю субботу июня), поскольку указанный запрет в последние два года не применялся.

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При этом проектом закона по аналогии с другими субъектами РФ предлагается установить, что указом губернатора Псковской области могут устанавливаться дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, предлагается наделить комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области полномочиями по утверждению требований к размещению и обустройству зон обслуживания посетителей, где может осуществляться продажа алкоголя, а также по утверждению порядка выдачи документа, подтверждающего соответствие торговой зоны этим требованиям. Инициатором выступает губернатор Псковской области.

Региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил, что сейчас нередко обычные магазины ставят на своей территории несколько столиков и уже называют себя кафе, фактически не являясь им. Также, по мнению Антона Минакова, законопроект не решает проблемы с наливайками в жилых домах.

«К сожалению, у субъектов Российской Федерации отсутствует право определять, что является кафе. В данном случае права у нас такого нет», – ответил докладчик.

Член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов уточнил, может ли правительство ограничить продажу алкогольной продукции в конкретных домах.

«Продажу в жилых домах мы не можем запретить, мы можем регулировать лишь расстояние до этих объектов. Допустим, если вход в питейное заведение находится с другой стороны от входа в жилые помещения, это соответствует требованием. Мы можем ограничить лишь время работы этого учреждения», – пояснила докладчик.

Она уточнила, что в рамках моратория на проверки бизнеса проведение проверок на точках продажи алкоголя затруднено, их можно организовать только при помощи прокуратуры.

Дополнительно депутаты рассмотрели два вопроса о внесении изменений в региональное законодательство, что стало необходимым в связи с разработкой указанного законопроекта.