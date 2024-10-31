Общество

Ученики моглинской школы побывали на экскурсии в ОМВД

Учащиеся Моглинской средней общеобразовательной школы посетили с экскурсией административное здание ОМВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Школьников возле дежурной части встретил начальник дежурной смены, который познакомил ребят с работой дежурной части, показал камеры временного содержания задержанных, а также продемонстрировал специальные средства защиты.

Далее ребята направились на территорию, расположенную возле отдела, где инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району рассказал ученикам о работе своего подразделения, после чего показал служебный автотранспорт, в котором ребята охотно посидели. Поблагодарив инспектора, ребята направились в актовый зал, где о своей работе рассказал начальник ЭКГ ОМВД России по Псковскому району, затем ребята изучили содержимое чемодана эксперта, которым он пользуется на местах происшествия.

После начальник ЭКГ подарил ребятам на память линейки, которыми используются эксперты в своей работе. Далее ученики послушали о работе отделения дознания, а именно о том, как расследуются уголовные дела дознавателями. В конце ребята направились в кадровое подразделение, где начальник ГРЛС ОМВД России по Псковскому району рассказала о работе в ОМВД России по Псковскому району, пояснила процедуру по поступлению в ведомственные вузы.