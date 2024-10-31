Общество

Существует ли безопасная доза алкоголя, ответил нарколог

Люди привыкли налегать на алкогольные напитки с убеждением, что если за вечер выпито мало, то это не навредит. Существует ли безопасная доза алкоголя, ответил нарколог клиники «Здоровье» Константин Филатов.

Константин Филатов убежден: употребление алкоголя в любых количествах вредно для здоровья, пишет RuNews24.ru.

«Безопасных доз алкоголя не существует, так как даже небольшое количество спиртного может привести к негативным последствиям. Алкоголь влияет на работу всех органов и систем организма, включая центральную нервную систему, печень, почки, сердце и сосуды. Регулярное употребление алкоголя может привести к развитию алкоголизма, цирроза печени, гипертонии, аритмии и других заболеваний. Можно убеждать себя в обратном, но уже давно доказано, что алкоголь несет лишь в себе разрушительную зависимость», – подчеркнул специалист.

Кроме того, нарколог указал и на то, что употребление алкоголя во время беременности может вызвать пороки развития плода и другие проблемы со здоровьем у ребенка. Даже для здорового человека, казалось бы, кружка пива, но ежедневная, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, подчеркнул он.