Люди привыкли налегать на алкогольные напитки с убеждением, что если за вечер выпито мало, то это не навредит. Существует ли безопасная доза алкоголя, ответил нарколог клиники «Здоровье» Константин Филатов.
Константин Филатов убежден: употребление алкоголя в любых количествах вредно для здоровья, пишет RuNews24.ru.
Кроме того, нарколог указал и на то, что употребление алкоголя во время беременности может вызвать пороки развития плода и другие проблемы со здоровьем у ребенка. Даже для здорового человека, казалось бы, кружка пива, но ежедневная, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, подчеркнул он.