Общество

Сотовую вышку в порховской деревне Бродовичи установят к февралю

Вышку сотовой связи в деревне Бродовичи Порховского муниципального округа установят до конца февраля 2025 года, сообщается на личной странице главы Порховского округа Юрия Семенова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: правительство Псковской области

Решение установить вышку было принято в сентябре по итогам рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Им было дано поручение управлению цифрового развития проработать вопрос о возможности установки вышки в деревне Бродовичи.

Вышка сотовой связи будет установлена до конца февраля 2025 года. С ее помощью жители более пятнадцати деревень получат качественную устойчивую связь.

«От имени жителей выражаю слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за оперативное решение вопроса», - выразил благодарность Юрий Семенов.