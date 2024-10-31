Сотовую вышку в порховской деревне Бродовичи установят к февралю

Вышку сотовой связи в деревне Бродовичи Порховского муниципального округа установят до конца февраля 2025 года, сообщается на личной странице главы Порховского округа Юрия Семенова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: правительство Псковской области
Решение установить вышку было принято в сентябре по итогам рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Им было дано поручение управлению цифрового развития проработать вопрос о возможности установки вышки в деревне Бродовичи.
Вышка сотовой связи будет установлена до конца февраля 2025 года. С ее помощью жители более пятнадцати деревень получат качественную устойчивую связь.
«От имени жителей выражаю слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за оперативное решение вопроса», - выразил благодарность Юрий Семенов.