Общество

В Великих Луках идет борьба с самовольной установкой кондиционеров

Кондиционеры установили на архитектурных элементах зданий в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница.

Фото здесь и далее: Анна Усачева

«Почему позволено уродовать здания сталинской архитектуры в центре Великих Лук, на центральном проспекте вот такой установкой кондиционеров, прямо на архитектурных деталях и болтающимися трубками по фасаду? Может, пора принять соответствующие правила, запрещающие такое самовольство владельцев и арендаторов помещений?» - высказала возмущения великолучанка.

В ответ на обращение корреспондента Псковской Ленты Новостей администрации города заявили, что вопрос сохранения исторического облика зданий находится на контроле.

«Мы в курсе этого всего. В 2023 году у нас начали внедрять дизайн-код, который первоначально касался вывесок, а второй этап — это приведение фасадов в надлежащий вид. Мы сейчас убираем частичную облицовку и краску, в том числе убираем кондиционеры на архитектурных элементах зданий. Эта работа активно проводится», — отметили в администрации.

Там подчеркнули, что собственники помещений могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований благоустройства.

«У нас запрещено устанавливать кондиционеры на фасадах, и это подтверждено правилами благоустройства и приказами, утвержденными региональными комитетами в Псковской области», — добавили в администрации.

Сроки окончания работ по приведению фасадов в порядок пока не определены, так как процесс контроля за соблюдением норм будет постоянным.

«К сожалению, предприниматели иногда устанавливают что-то незаконно, и мы будем продолжать следить за ситуацией», — заключили в администрации.