Общество

Почти 710 тысяч луковиц цветов не прошли проверку на границе РФ в Псковской области

Документарные нарушения при ввозе импортных луковиц цветочных культур в количестве 709,8 тысячи штук, выращенных в Нидерландах, выявил специалист Северо-Западного управления Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено отсутствие на маркировочных этикетках информации о месте происхождения подкарантинной продукции, а также несоответствие данных об экспортере, указанных в фитосанитарном сертификате.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.