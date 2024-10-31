Общество

Спрос на услуги эвакуаторов в России вырос на 15% — аналитики

По данным Авито Услуг, россияне стали чаще стали прибегать к помощи эвакуаторщиков. За последний год (октябрь 2024-го к октябрю 2023-го) спрос на такие услуги вырос на 15%. Особенно эта услуга популярна с наступлением холодного времени года и появлением на дорогах снега.

«Эвакуаторы могут помочь в ситуациях, где требуется транспортировка автомобилей до ремонтной мастерской или для безопасной перевозки автомобилей на большие расстояния, например, при переезде или покупке/продаже автомобиля в другом городе. Чаще всего услугами эвакуации транспорта в России интересовались жители Ярославля (+178%), Башкортостана (+143%), Тюмени (+114%)», — отметила руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах Евгения Лазарева.

Водители легковых автомобилей чаще остальных пользуются услугами эвакуаторов как для помощи в экстренных ситуациях, так и для перегона автомобилей для продажи без пробега по России. В октябре легковые автомобили занимают первое место по частоте эвакуаций: к таким услугам россияне обращались на 66% чаще, чем в октябре 2023 года. Отдельно эвакуацией машин бизнес-класса интересовались на 62% чаще. Предложение по эвакуации авто увеличилось от мастеров за год на 178%.

В октябре российские мотоциклисты стали интересоваться услугой эвакуации на 4% чаще, чем годом ранее. Мотоциклы занимают второе место по частоте эвакуаций в России. Исполнители предлагают услуги по эвакуации мотоциклов на 167% чаще, чем в октябре 2023 года.

Осенью 2024 года россияне стали интересоваться услугами специалистов по эвакуации автобусов и микроавтобусов на 57% чаще, чем осенью 2023 года. Владельцы автобусов занимают третье место по частоте запросов эвакуаторов в России. Эвакуаторщики помогают водителям автобусов доехать до автобусной станции в случае, например, если закончилось топливо.