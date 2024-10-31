Спрос на услуги эвакуаторов в России вырос на 15% — аналитики

По данным Авито Услуг, россияне стали чаще стали прибегать к помощи эвакуаторщиков. За последний год (октябрь 2024-го к октябрю 2023-го) спрос на такие услуги вырос на 15%. Особенно эта услуга популярна с наступлением холодного времени года и появлением на дорогах снега.
Водители легковых автомобилей чаще остальных пользуются услугами эвакуаторов как для помощи в экстренных ситуациях, так и для перегона автомобилей для продажи без пробега по России. В октябре легковые автомобили занимают первое место по частоте эвакуаций: к таким услугам россияне обращались на 66% чаще, чем в октябре 2023 года. Отдельно эвакуацией машин бизнес-класса интересовались на 62% чаще. Предложение по эвакуации авто увеличилось от мастеров за год на 178%.
В октябре российские мотоциклисты стали интересоваться услугой эвакуации на 4% чаще, чем годом ранее. Мотоциклы занимают второе место по частоте эвакуаций в России. Исполнители предлагают услуги по эвакуации мотоциклов на 167% чаще, чем в октябре 2023 года.
Осенью 2024 года россияне стали интересоваться услугами специалистов по эвакуации автобусов и микроавтобусов на 57% чаще, чем осенью 2023 года. Владельцы автобусов занимают третье место по частоте запросов эвакуаторов в России. Эвакуаторщики помогают водителям автобусов доехать до автобусной станции в случае, например, если закончилось топливо.