Общество

Мораторий на проверки бизнеса затрудняет контроль над наливайками — Александр Братчиков

Мораторий на проверку малого бизнеса мешает контролю над наливайками. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблема наливаек сохраняет актуальность по многим причинам. Одна из них — проверки малого бизнеса, по большому счету, запрещены. Их можно проводить только при письменном разрешения прокуратуры и то только тогда, когда есть угроза жизни, здоровью людей. Очень непросто прийти и проверить. Безусловно, наливайки этим пользуются», – сказал Александр Братчиков.

Он отметил, что подобные точки продажи спиртосодержащей продукции пользуются спросом.

«Спрос рождает предложение. Кому-то это очень не нравится, а кто-то этим пользуется. Их тех, кто пользуется, наверное, многие ведут социально-аморальный образ жизни. Сказать, что там сильно дешево наливают, как я спрашивал, это не так. Не сильно дешево получается. Наливайки - это бизнес, по большому счету. Они же ничего не нарушают. Они ставят столики. Они не продают тебе закрытую бутылку, они тебе ее открывают. Дают возможность в кафе там сесть и выпить. Но это просто некая бутафория. Конечно, это не заведение общественного питания», - добавил Александр Братчиков.