Общество

В России стоит вернуться к практике семейных докторов — Александр Братчиков

В России стоит вернуться к практике семейных докторов, которые могут оказать базовую помощь. При этом серьезные заболевания должны лечить в центральных больницах. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы вернулся к практике семейного доктора. Доктора общей практики, который может оказать базовую помощь. Он всех лично знает, видит, что происходит. Его там достаточно одного. Ему не надо пытаться аппендицит вырезать или провести какую-то сложную операцию. Это должен делать профессионал в хорошей клинике, которая пускай даже будет в Пскове или в Великих Луках. Врачи там достаточно часто делают операции, понимают, как это делать», - сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что такой врач должен правильно оказать первую медицинскую помощь и позаботится о том, чтобы серьезно больного человека как можно быстрее доставить в медучреждение.