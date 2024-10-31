Общество

Псковский бизнес-омбудсмен изучает вопросы применения риск-ориентированного похода

В Калининграде с 31 октября по 2 ноября проходит всероссийский форум контрольных органов – 2024, организованный Минэкономразвития России, правительством Калиниградской области при поддержке фонда «Центр стратегических разработок» . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Фотографии: помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Мария Николенко

В ходе первого дня форума состоялись пленарная и стратегические сессии, где участники форума обсудили актуальные вопросы развития контрольной (надзорной) деятельности, в том числе вопросы применения риск-ориентированного похода, развития системы досудебного обжалования, развития инструментов профилактики и оценки их эффективности со стороны бизнеса, а также перспективы развития контрольной деятельности.

Аркадий Мурылев стал участником стратегической сессии «Индикаторы риска: будущее риск-ориентированного подхода», в рамках которой состоялось обсуждение совершенствования индикаторов риска. Приоритетным направлением для реализации полноценного перехода контроля (надзора) на риск-ориентированную модель – это совершенствование индикаторов риска. Уполномоченные по защите прав предпринимателей будут подключены к работе по анализу индикаторов риска.

Особое внимание в повестке предстоящих дискуссий уделено взаимодействию инспекторов и контролируемых лиц: эффективности обратной связи, досудебного обжалования, развития электронных сервисов.