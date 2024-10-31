К участию в выставке «Российская неделя искусств» приглашают псковичей

XXXVI Международная выставка, ярмарка и конкурс современного искусства «Российская неделя искусств» пройдет в Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна» с 6 по 15 декабря. В этом году тема выставки - «Россия в фокусе перемен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области
Участниками выставки могут стать организации, занимающиеся профессиональной деятельностью в сфере искусства, творческие объединения и артели, а также индивидуальные мастера, художники, фотографы, дизайнеры и студенты художественных учебных заведений. Возраст участников — старше 16 лет.
Программа «Российской недели искусств» включает несколько направлений:
Для регистрации на конкурс необходимо до 26 ноября предоставить работы в электронном виде по ссылке.
Подробности проведения выставки и требования к участию в конкурсе можно узнать на официальном сайте.