Общество

К участию в выставке «Российская неделя искусств» приглашают псковичей

XXXVI Международная выставка, ярмарка и конкурс современного искусства «Российская неделя искусств» пройдет в Московском центре современных искусств «Арт-Коммуна» с 6 по 15 декабря. В этом году тема выставки - «Россия в фокусе перемен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Участниками выставки могут стать организации, занимающиеся профессиональной деятельностью в сфере искусства, творческие объединения и артели, а также индивидуальные мастера, художники, фотографы, дизайнеры и студенты художественных учебных заведений. Возраст участников — старше 16 лет.

Программа «Российской недели искусств» включает несколько направлений:

Выставочно-ярмарочная программа: живопись, графика, скульптура, графический и коммуникативный дизайн, видео-арт и цифровое искусство, текстиль, промыслы и декоративно-прикладное искусство, а также оборудование и материалы для художников.

Конкурсная программа: произведения, экспонируемые на выставке, будут участвовать в конкурсной программе и оцениваться членами международного жюри.

Образовательная программа «Арт-Ринг»: мастер-классы от ведущих экспертов в соответствующих областях выставки.

Для регистрации на конкурс необходимо до 26 ноября предоставить работы в электронном виде по ссылке.

Подробности проведения выставки и требования к участию в конкурсе можно узнать на официальном сайте.