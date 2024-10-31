Общество

Субботник, выставки и брейн-ринг: псковичей 4 ноября ждет праздничная программа

В Псковской области в День народного единства, 4 ноября, пройдут тематические праздничные мероприятия. Жители региона могут принять в них активное участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 1 до 8 ноября можно написать «Большой этнографический диктант» и оценить свой уровень этнокультурной грамотности.

В выходные дни во всех муниципалитетах состоятся основные тематические праздничные программы, концерты, выставки, спектакли, квесты, квизы и многое другое. Например, в псковском Доме офицеров пройдет праздничный концерт и благотворительный многонациональный марафон «Единою семьей победим!». В нем примут участие творческие коллективы и представители национальных диаспор региона.

5 ноября у Дома молодежи проведут праздничный субботник. Начало мероприятия запланировано на 16:00. В этот же день проверят свои знания и школьники Тямшанской гимназии. Старшеклассники будут соревноваться командами в тематическом брейн-ринге.

Кроме того, в Псковской области будет организована традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах.

Краеведческий Музей дружбы народов Пыталовского края 3 ноября в 15:00 откроет выставку «Народов много — Родина одна». Экспозиция создана на основе фотоматериалов Федерального агентства по делам национальностей. Будет работать и выставка «Созвучные временем: от патефона до магнитофона», где представят фондовые экспонаты музея.

В Псковском музее-заповеднике основные события акции развернутся в музейном квартале 3 ноября с 18:00 до 22:00. В Картинной галерее для гостей подготовили тематические экскурсии, посвященные художественным объединениям эпохи Серебряного века, а также «наивным» художникам Псковской земли. Поганкины палаты в этом году удивят новыми выставками. В программе — экскурсии по выставкам «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии» (к 950-летию города). Также гости рассмотрят «Убранство палат белокаменных» в кабинете купца Поганкина и откроют для себя с новой стороны красоту Музея Псковского археологического общества. На территории комплекса «Палаты у Сокольей башни» для семей с детьми будут работать творческие площадки.

В Пушкинском заповеднике программа «Ночь искусств» обращена к посетителям разных категорий. Она будет интересна молодежной аудитории, семейному посетителю и пенсионерам. Интерактивная экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций» приглашает в волшебный мир, где природа — главное действующее лицо в творчестве Пушкина. Здесь каждый сможет создать свое собственное цветочное послание, пройти увлекательный квест по экспозиции, испытать свои силы, написав стихотворение на одном из трех уровней сложности. А еще можно нарисовать картину или создать музыкальное произведение. Не менее интересной будет театрализованная программа «О, православная земля священных памятников Пскова…», подготовленная актером Михаилом Драгуновым и посвященная Дню народного единства.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 ноября пройдет программа «Знаменитые люди Донбасса: Сергей Прокофьев». Она посвящена русскому композитору Сергею Прокофьеву, родившемуся на Донбассе. В ходе мероприятия состоится презентация книги «Знаменитые люди Донбасса: Сергей Прокофьев» и показ документального фильма «Наш Прокофьев».