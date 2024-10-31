Общество

Осенью интерес псковичей к сайтам книжных магазинов вырос на 80% — аналитики

С приходом осени жители Пскова предпочитают чаще погружаться в уютную сезонную меланхолию наедине с книгами. В сентябре интерес к сайтам книжных магазинов увеличился на 80% относительного того же месяца прошлого года. При этом взрывной рост трафика год к году пришелся на онлайн-магазин комиксов «Чук и Гик», выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенного массива данных по трафику на тематические ресурсы.

Фото: МегаФон

С начала года жители Пскова посещали сайты книжных магазинов на 73% чаще, чем в том же периоде прошлого года. В топе оказались сайты крупных книжных магазинов. Лидерство второй год подряд продолжают удерживать магазины «Читай-город», на онлайн-площадки которых приходится 74% от общего трафика тематических ресурсов. На втором месте сеть «Республика» с долей в 6%, а на третьем — книжный магазин «Москва» (4%).

При этом у жителей Пскова год к году снижается интерес ко всем лидерам топа, кроме «Читай-города» (+ 26%) — на сайты «Республики» и «Москвы» в этом году заходили реже на 43% и 23% соответственно. А вот лидером по приросту трафика за год стал первый столичный магазин комиксов «Чук и Гик». Ассортимент на его сайте жители Пскова с января по сентябрь изучали на 200% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте по приросту трафика расположился «Букбридж» — магазин учебной и художественной литературы на иностранных языках (+ 97%). Тройку закрывает магазин интеллектуальной литературы Primus Versus (+ 77%).

У жителей Пскова вырос интерес и к тематической литературе. Так, увеличение трафика на 21% показал книжный магазин «Русская деревня», в котором можно приобрести редкую и малотиражную литературу по этнографии, краеведению, истории, конфликтологии и другим направлениям. На 37% чаще псковские жители стали заходить на сайт магазина православной книги «Сретение». Вырос интерес и к «Самокату» — независимому детскому издательству и книжному магазину (+ 63%).