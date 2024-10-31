Общество

Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде Президентской библиотеки

Олимпиада «Россия в электронном мире» проводится Президентской библиотекой и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» с 23 сентября по 20 марта по отдельным предметам – истории, обществознанию и русскому языку. К участию приглашаются ученики 10–11-х классов, а также студенты, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования по программам в области искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Президентской библиотеки.

Изображение: пресс-служба Президентской библиотеки

В ходе олимпиады ребята из России и зарубежных стран смогут попробовать свои силы в каждой из дисциплин или выбрать только тот предмет, в котором разбираются лучше всего. Подведение итогов будет осуществляться по результатам индивидуального зачёта. Победители и призёры награждаются дипломами. Участники, показавшие лучшие результаты, также получат дополнительные баллы для поступления в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Соревнование включает три обязательных этапа. Первый и второй пройдут в дистанционном формате с 23 сентября 2024 года по 2 декабря 2024 года и с 20 декабря 2024 года по 24 января 2025 года соответственно. Заключительный этап состоится в очной форме в период с 18 по 20 марта 2025 года.

Участниками третьего тура также могут стать победители и призёры олимпиады «Россия в электронном мире» предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного и среднего общего образования, в форме семейного образования или самообразования, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, а также осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретятся в Президентской библиотеке – в историческом здании Синода на Сенатской площади, 3, а ребята из других регионов – на площадках её удалённых электронных читальных залов, а также в Тюменском филиале учреждения.

Задания олимпиады разрабатываются в том числе на основе материалов из электронного фонда библиотеки, который содержит более миллиона оцифрованных копий редких документов, составляющих историческое и культурное наследие нашей страны. Поэтому изучение ресурсов библиотеки на официальном портале может помочь участникам ответить на вопросы конкурса максимально полно и точно. Ребята также смогут заранее потренироваться на основе заданий прошлых лет, размещённых на сайте проекта в разделе «Архив».

Основная задача соревнования заключается в приобщении учащихся к работе с архивными источниками информации по истории, теории и практике российской государственности. Образовательный проект направлен на поиск и поддержку молодых талантов, популяризацию гуманитарного знания в молодёжной среде.

Отметим, что в прошлом учебном году участниками соревнования стали более 2500 школьников и студентов из Тюменской, Новосибирской, Курганской, Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Донецкой Народной Республики и других регионов России. За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в нём попробовали десятки тысяч ребят, многие из которых в дальнейшем поступили в ведущие российские вузы.

Регистрация участников олимпиады открыта с 23 сентября 2024 года на официальном портале интерактивного образовательного проекта. Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке. Также можно обратиться в отдел просветительских и образовательных программ Президентской библиотеки по телефону: (812) 305-16-51, добавочный 360 (Анастасия Чащина) или по адресу электронной почты: olympiada@prlib.ru.