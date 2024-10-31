Общество

Белорусская морковь запрещена к ввозу на территорию РФ в Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственным инспектором управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн белорусской моркови, которая следовала в Саратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольного мероприятия специалистом ведомства было установлено, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз 20 тонн моркови на территорию Российской Федерации запрещен. Груз возвращен в Республику Беларусь.