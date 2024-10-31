Общество

Александр Котов: Сила России – в сплочённости народа

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравил псковичей с Днём народного единства.

«Этот праздник связан не только с судьбоносными событиями нашей истории, но и с такими нравственными ценностями, присущими многонациональному народу России, как преданность Родине, уважение к предкам и традициям, сила духа и вера в идеалы. Именно эти общие черты национального характера объединяют жителей нашей страны на её бескрайних просторах», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что во все исторические эпохи наша сила была и остаётся в сплочённости.

«Россияне не просто любят свою страну, но и сердцем ощущают личную ответственность за судьбу Отчизны, а потому готовы во имя её суверенитета честно служить, трудиться, отвечать на любые вызовы, вместе отстаивать национальные интересы государства. В единстве народа – мощь и величие России! С праздником! Мира и процветания нашему Отечеству!» - добавил Александр Котов.